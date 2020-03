Ce spune tânărul care a vrut 3 milioane de euro din partea Leilor

"M-am uitat la emisiune de două ori și mi-a plăcut foarte mult, de-asta am vrut și eu să particip."

Camil Moldoveanu a venit în fața Leilor cu o cerință exorbitantă din punct de vedere financiar! Tânărul antreprenor și-a dorit o finanțare de 3 milioane de euro pentru 25% din compania sa.

"A fost chiar o motivație acest speech! Poate s-a văzut că în anumite momente am fost așa mai aprins. Mi-a plăcut foarte mult și v-am spus că îmi doream foarte mult să am parte de o asemenea experiență, personal, la Imperiul Leilor, și să văd cum e să fii în fața lor. Sunt foarte fericit că am făcut treaba asta", a spus concurentul.

