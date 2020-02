VIDEO Cine sunt primii antreprenori de la Imperiul Leilor care au obținut finanțare. Povestea lor inspiră pe oricine

Andreea și Ionuț Gheorghe sunt doi tineri sub 30 de ani care locuiesc în Oradea. S-au cunoscut în Anglia, unde munceau împreună la cules de căpșuni. S-au plăcut din prima și au început să-și facă planuri de căsătorie, chiar dacă rigoarea unor prejudecăți de familie le sabota zilnic visul.

El este creștin ortodox, ea provine dintr-o familie în care credința penticostală este „adevărul”. Familia ei nu l-a vrut niciodată pe Ionuț și a fost gata să sacrifice fericirea Andreei de dragul canoanelor.

„Tata mi-a interzis să-l mai văd. Am zis ok, dar niciodată n-am oprit relația. Între timp el m-a cerut în căsătorie. Cu două săptămâni înainte de nuntă, tata a zis că el nu o să vină și atunci am suferit foarte mult”, a spus Andreea Gheorghe.

Și-au îndulcit viața cu prăjituri

Fiindcă bunica ei o răsfăța cu prăjituri în copilărie, Andreea a început încă de atunci să viseze la o afacere cu deserturi. Pentru a-și pune în practică visul, a părăsit Anglia alături de bărbatul care i-a dat încredere că-l pot trăi împreună. Așa a apărut Dessert Box. Afacerea constă în crearea de cutii personalizate cu prăjituri, care pot fi comandate pe bază de abonament de marile magazine.

În afacere sunt doar ei doi, care gestionează un laborator de producție și o cofetărie, în Oradea.

Au venit la Imperiul Leilor pentru a solicita o investiție de 50.000 de euro, în schimbul a 15% din business-ul lor. Leii au fost cuceriți din prima de felul în care s-au prezentat, dar calculele pe care le-au făcut în minte în timp ce auzeau povestea le-au arătat că asocierea cu cei doi soți le-ar putea aduce profit.

Dragoș Petrescu: „Ofer 100.000 de euro, dar îi investiți în București”

Doi dintre antreprenori, Monica Cadogan și Cristian Onețiu, n-au fost interesați de această afacere și s-au retras. Primul care a făcut o ofertă a fost președintele City Grill, Dragoș Petrescu. „Eu ofer 100.000 de euro pentru 30% din acest business în situația în care veți investi acești bani în București”, a spus Petrescu.

Daniela Marișcu, CEO AquaAzur, a oferit 50.000 de euro pentru 25% din afacere, cu condiția ca în planul de dezvoltare a companiei să figureze și deschiderea a încă două puncte de lucru, în Contanța și București.

Mohammad Murad, fondatorul lanțului hotelier Phoenicia, a plusat până la 120.000 de euro, în schimbul a 20% din afacerea lor. Mai mult, omul de afaceri libanez le-a spus că primii clienți ai Dessert Box după încheierea parteneriatului vor fi hotelurile sale și restaurantele lui Dragoș Petrescu.

Cu cine au bătut palma Andreea și Ionuț Gheorghe vedeți în video-ul de mai jos.

